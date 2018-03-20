Ещё
«Русский хром 1915» сдал воздушные тесты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Русский хром 1915» сдал воздушные тесты 

Уралинформбюро 3 часа назад
Фото: Уралинформбюро
На отлично.
За последние четыре года АО «Русский хром 1915» на четверть уменьшило выбросы в атмосферу. А по сравнению с предшественником — ПО «Хромпик» они сокращены в 50 раз.
На протяжении минувшей зимы аккредитованная экоаналитическая лаборатория вела замеры атмосферного воздуха в семи точках на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) и жилой застройки. Выбросы завода по девяти контролируемым веществам, включая соединения хрома, диоксид серы и азота, марганец, оказались значительно ниже предельно допустимых концентраций (ПДК) и не превысили проектных нормативов. В соответствии с последними данными государственного доклада об охране окружающей среды Свердловской области, доля АО «Русский хром» в выбросах в атмосферу Первоуральска составляет всего 6,2%.
"При этом необходимо понимать, что предприятие не достигает даже 3/4 от объемов предельно допустимых выбросов, разрешенных надзорными органами. Это свидетельствует о тщательном контроле за эффективностью пылегазоулавливающей системы. В ее модернизацию за последние годы инвестировано более 8 миллионов рублей. Оборудование в зимний период проработало без перебоев, в штатном режиме", ― заявил "Уралинформбюро" исполнительный директор АО «Русский хром 1915» Андрей Климанский.
В целом на техническое перевооружение производственного оборудования и нейтрализацию вредных выбросов, на платежи за размещение отходов и последующую переработку с 2001 года одно из ведущих предприятий Первоуральска направило около 1 миллиарда рублей.
Уралинформбюро: последние новости
США "поджарит" экстремальная жара Мэрия Екатеринбурга требует полномочий для борьбы с мусором Мэрию Кургана заставили вычистить кладбища
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посол РФ вызван в МИД Чехии105
У Скрипалей нет шансов. Шокирующее признание разработчика «Новичка»45
Трамп все-таки позвонил Путину68
Над Су-57 нависла угроза41
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора224
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение