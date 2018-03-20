«Русский хром 1915» сдал воздушные тесты

На отлично.

За последние четыре года АО «Русский хром 1915» на четверть уменьшило выбросы в атмосферу. А по сравнению с предшественником — ПО «Хромпик» они сокращены в 50 раз.

На протяжении минувшей зимы аккредитованная экоаналитическая лаборатория вела замеры атмосферного воздуха в семи точках на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) и жилой застройки. Выбросы завода по девяти контролируемым веществам, включая соединения хрома, диоксид серы и азота, марганец, оказались значительно ниже предельно допустимых концентраций (ПДК) и не превысили проектных нормативов. В соответствии с последними данными государственного доклада об охране окружающей среды Свердловской области , доля АО «Русский хром» в выбросах в атмосферу Первоуральска составляет всего 6,2%.

"При этом необходимо понимать, что предприятие не достигает даже 3/4 от объемов предельно допустимых выбросов, разрешенных надзорными органами. Это свидетельствует о тщательном контроле за эффективностью пылегазоулавливающей системы. В ее модернизацию за последние годы инвестировано более 8 миллионов рублей. Оборудование в зимний период проработало без перебоев, в штатном режиме", ― заявил "Уралинформбюро" исполнительный директор АО «Русский хром 1915» Андрей Климанский.

В целом на техническое перевооружение производственного оборудования и нейтрализацию вредных выбросов, на платежи за размещение отходов и последующую переработку с 2001 года одно из ведущих предприятий Первоуральска направило около 1 миллиарда рублей.