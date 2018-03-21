Сочинский нацпарк и Кавказский заповедник станут единым учреждением

Как говорится в сообщении, принятое решение позволит реализовывать единую политику на двух соседствующих охраняемых территориях по всем направлениям их деятельности — проведению научных исследований и экологического мониторинга, охране уникальных объектов природы, экологическому просвещению, работе с населением и другим.

В соответствии с приказом права и обязанности ФГБУ «Сочинский национальный парк» переходят к ФГБУ «Кавказский государственный природный биосферный заповедник им. Х. Г. Шапошникова».