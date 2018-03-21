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Сочинский нацпарк и Кавказский заповедник станут единым учреждением
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Сочинский нацпарк и Кавказский заповедник станут единым учреждением 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Как говорится в сообщении, принятое решение позволит реализовывать единую политику на двух соседствующих охраняемых территориях по всем направлениям их деятельности — проведению научных исследований и экологического мониторинга, охране уникальных объектов природы, экологическому просвещению, работе с населением и другим.
В соответствии с приказом права и обязанности ФГБУ «Сочинский национальный парк» переходят к ФГБУ «Кавказский государственный природный биосферный заповедник им. Х. Г. Шапошникова».
Министр также поручил обеспечить соблюдение всех трудовых прав работников ФГБУ «Сочинский национальный парк», предоставление им гарантий и компенсаций, предусмотренных законодательством России.
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