Ещё
Единая дирекция появится у Кавказского биосферного заповедника и Сочинского нацпарка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Единая дирекция появится у Кавказского биосферного заповедника и Сочинского нацпарка 

ТАСС 6 часов назад
Фото: АиФ – Юг
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Объединенная дирекция займется управлением Кавказским государственным природным биосферным заповедником и Сочинским национальным парком, сообщила во вторник пресс-служба Минприроды РФ.
"Сочинским национальным парком и Кавказским заповедником будет управлять объединенная дирекция. Соответствующий приказ подписал глава Минприроды России Сергей Донской", — говорится в сообщении.
Уточняется, что реформа управления позволит проводить единую политику по ведению научных исследований и экологического мониторинга, охране уникальных объектов природы, экологическому просвещению, работе с населением. При этом оба объекта останутся уникальными особо охраняемыми природными территориями с режимом, который установили в соответствии с существующими положениями.
По данным пресс-службы, права и обязанности управляющих структур нацпарка перейдут к аппарату заповедника. «Сергей Донской поручил обеспечить соблюдение всех трудовых прав работников ФГБУ „Сочинский национальный парк“, предоставление им гарантий и компенсаций, предусмотренных законодательством России», — отметили в связи с этим в министерстве.
Ученые считают территорию Западного Кавказа, где расположены оба объекта, уникальной: здесь на небольшой площади сосредоточены разные климатические зоны от субтропиков до вечных снегов высокогорья. Нацпарк занимает предгорья и горную местность в районе Сочи, заповедник расположен на границе Карачаево-Черкесии, Адыгеи и Краснодарского края. На территории охраняемых зон можно встретить краснокнижных животных и увидеть исчезающие растения-эндемики, например особый вид самшитов.
ТАСС: последние новости
Минприроды: специалисты начали учет зубров в Кавказском заповеднике Суд Архангельска постановил очистить земли о. Никольский от загрязнений нефтепродуктами В Приморье прооперировали тигрицу с огнестрельными ранениями
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко рассказал о страхе России72
Отец Литвиненко назвал убийцу сына132
«Заигрались и влипли»: Захарова о деле Скрипаля24
Россияне приготовились затянуть пояса376
Кто не поздравил Путина и другие события дня52
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение