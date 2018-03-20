Единая дирекция появится у Кавказского биосферного заповедника и Сочинского нацпарка

РФ. МОСКВА , 20 марта. / ТАСС /. Объединенная дирекция займется управлением Кавказским государственным природным биосферным заповедником и Сочинским национальным парком, сообщила во вторник пресс-служба Минприроды

"Сочинским национальным парком и Кавказским заповедником будет управлять объединенная дирекция. Соответствующий приказ подписал глава Минприроды России Сергей Донской ", — говорится в сообщении.

Уточняется, что реформа управления позволит проводить единую политику по ведению научных исследований и экологического мониторинга, охране уникальных объектов природы, экологическому просвещению, работе с населением. При этом оба объекта останутся уникальными особо охраняемыми природными территориями с режимом, который установили в соответствии с существующими положениями.

По данным пресс-службы, права и обязанности управляющих структур нацпарка перейдут к аппарату заповедника. «Сергей Донской поручил обеспечить соблюдение всех трудовых прав работников ФГБУ „Сочинский национальный парк“, предоставление им гарантий и компенсаций, предусмотренных законодательством России», — отметили в связи с этим в министерстве.