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Клязьму включат в атлас малых рек Московской области
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Клязьму включат в атлас малых рек Московской области 

Управа района Молжаниновский города Москвы 4 часа назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
Обследованием состояния дна, берегов и водоохранных зон малых рек на территории Московской области займутся специалисты ООО «Эко-Система Ин». Мониторинг призван дать четкую оценку состояния малых рек, на основе которой будут проводиться природоохранные мероприятия.
Будут обследованы бассейны, долины, русла, дно, берега и водоохранные зоны 50 рек общей протяженностью более 900 километров. По результатам исследования будут разработаны рекомендации по защите водоемов от негативного антропогенного воздействия.
— По итогам обследования будет создан «Атлас малых рек Московской области по результатам мониторинга 2018 года», которым будут пользоваться экологи для удобства и наглядности, — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.
В атлас войдет перечень всех рек, протекающих по территории региона, с разбивкой по бассейнам: Волга, Дубна, Сестра, Ока, Протва, Клязьма (оси реки проходят через границы Молжаниновского), Нара, Осетр, Москва, Руза, Истра, Пахра. (то)
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