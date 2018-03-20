Клязьму включат в атлас малых рек Московской области

Обследованием состояния дна, берегов и водоохранных зон малых рек на территории Московской области займутся специалисты ООО «Эко-Система Ин». Мониторинг призван дать четкую оценку состояния малых рек, на основе которой будут проводиться природоохранные мероприятия.

Будут обследованы бассейны, долины, русла, дно, берега и водоохранные зоны 50 рек общей протяженностью более 900 километров. По результатам исследования будут разработаны рекомендации по защите водоемов от негативного антропогенного воздействия.

— По итогам обследования будет создан «Атлас малых рек Московской области по результатам мониторинга 2018 года», которым будут пользоваться экологи для удобства и наглядности, — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган