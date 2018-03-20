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Суд Архангельска постановил очистить земли о. Никольский от загрязнений нефтепродуктами
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Суд Архангельска постановил очистить земли о. Никольский от загрязнений нефтепродуктами 

ТАСС 6 часов назад
АРХАНГЕЛЬСК, 20 марта. /ТАСС/. Ломоносовский районный суд Архангельска обязал министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса области очистить более 13 тыс. кв. метров загрязненных нефтепродуктами земель арктического острова Никольский, об этом во вторник сообщила пресс— служба прокуратуры Архангельской области.
"В целях устранения нарушений закона природоохранным прокурором в Ломоносовский районный суд г. Архангельска направлено исковое заявление с требованиями обязать министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса разработать проект рекультивации и осуществить на его основе очистку загрязненных нефтепродуктами земель.
Исковые требования природоохранного прокурора удовлетворены в полном объеме" — говорится в сообщении.
Архангельская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку, в ходе которой установила, что участок острова площадью 13 680 кв. метров загрязнен нефтепродуктами, которые попадают в реку Северная Двина, которая является источников питьевого водоснабжения. Согласно результатам проверки, в пробах наблюдается многократное превышение загрязняющих веществ, что создает реальную угрозу причинения вредя здоровью населения.
Ранее в 2012 году Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области проводили обследование загрязненного участка, по результатам было выдано свидетельство о значительной опасности его для окружающей среды и реки. Несмотря на заключение, очистка земельного участка не производилась.
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