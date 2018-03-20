Суд Архангельска постановил очистить земли о. Никольский от загрязнений нефтепродуктами

"В целях устранения нарушений закона природоохранным прокурором в Ломоносовский районный суд г. Архангельска направлено исковое заявление с требованиями обязать министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса разработать проект рекультивации и осуществить на его основе очистку загрязненных нефтепродуктами земель.

Исковые требования природоохранного прокурора удовлетворены в полном объеме" — говорится в сообщении.

Архангельская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку, в ходе которой установила, что участок острова площадью 13 680 кв. метров загрязнен нефтепродуктами, которые попадают в реку Северная Двина, которая является источников питьевого водоснабжения. Согласно результатам проверки, в пробах наблюдается многократное превышение загрязняющих веществ, что создает реальную угрозу причинения вредя здоровью населения.

Ранее в 2012 году Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области проводили обследование загрязненного участка, по результатам было выдано свидетельство о значительной опасности его для окружающей среды и реки. Несмотря на заключение, очистка земельного участка не производилась.