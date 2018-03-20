Ликвидацией ростовских свалок займутся частные компании-операторы

С 1 января 2019 года Ростовская область перейдет на новую систему обращения с отходами. Об этом на заседании донского координационного совета по охране окружающей среды и рационального использования природных ресурсов сообщил региональный министр ЖКХ Андрей Майер

Известно, что всего в Ростовской области будет работать восемь межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов. Уже отобрали пять операторов, которые будут работать с этими МЭОКами в связке. Во втором квартале этого года начнут возводить еще три экокомплекса — Волгодонский, Новочеркасский и Красносулинский. Планируется, что строительство этих объектов закончится до конца 2019 года.

— Когда новая система заработает, региональные операторы должны будут следить за ликвидацией несанкционированных свалок. Если собственник земли откажется убирать мусор, то они могут сделать это сами и получить с него деньги, которые на это потратили, — сообщили в правительстве Ростовской области.

Помимо этого, сейчас в Ростовской области разрабатывается региональная программа, по которой можно ликвидировать уже существующие несанкционированные свалки на средства федерального бюджета.