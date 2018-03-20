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Ликвидацией ростовских свалок займутся частные компании-операторы
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Ликвидацией ростовских свалок займутся частные компании-операторы 

161.ru 6 часов назад
Фото: 161.ru
С 1 января 2019 года Ростовская область перейдет на новую систему обращения с отходами. Об этом на заседании донского координационного совета по охране окружающей среды и рационального использования природных ресурсов сообщил региональный министр ЖКХ Андрей Майер.
Известно, что всего в Ростовской области будет работать восемь межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов. Уже отобрали пять операторов, которые будут работать с этими МЭОКами в связке. Во втором квартале этого года начнут возводить еще три экокомплекса — Волгодонский, Новочеркасский и Красносулинский. Планируется, что строительство этих объектов закончится до конца 2019 года.
— Когда новая система заработает, региональные операторы должны будут следить за ликвидацией несанкционированных свалок. Если собственник земли откажется убирать мусор, то они могут сделать это сами и получить с него деньги, которые на это потратили, — сообщили в правительстве Ростовской области.
Помимо этого, сейчас в Ростовской области разрабатывается региональная программа, по которой можно ликвидировать уже существующие несанкционированные свалки на средства федерального бюджета.
В конце декабря заместитель председателя Правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко поручил городам, принимающим матчи ЧМ-2018, разобраться со свалками.
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