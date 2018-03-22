ОНФ составил рейтинг районов — лидеров по ликвидации свалок в Москве

Наибольшее количество обращений поступило от жителей Троицкого и Новомосковского административного округа Москвы — 25,6%. Второе место по количеству стихийных свалок, отмеченных на карте, занимает Восточный административный округ Москвы — 22,4%, третье место — Западный (17,6%). Чуть меньше проблемных зон москвичи отметили на юго-востоке (11,2%) и северо-востоке (6,4%) столицы. Остальные административные округа поделили оставшееся количество обращений: Северо-Западный округ — 4,6%, Северный — 3,2%, Южный, Юго-Западный, Центральный и Зеленоградский административные округа вместе собрали около 1% тревожных сигналов.

"Анализ характера обращений показал, что в столице до сих пор самыми проблемными точками являются масштабные залежи строительных отходов — 40 больших свалок, состоящих из навалов строительного мусора, грунта и асфальтовых сколов. Самые значительные из них зафиксированы на МКАД, на границах зеленых зон и особо охраняемых природных территорий. По сравнению с бытовыми отходами объемы этих свалок настолько велики, что для приведения территории в порядок требуется гораздо больше времени, а также дополнительное финансирование на утилизацию мусора и работу специализированной техники", — отметила член московского штаба ОНФ, координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Москве Наталья Розина.

Эксперты московского штаба ОНФ составили также рейтинг реакции властей. Самым отзывчивым оказался Зеленоград: в городе были убраны все отмеченные на карте свалки. На втором месте по оперативности — Восточный округ (93% свалок). На третьем — Северный и Северо-Восточный (75%), на четвертом — Западный округ столицы (55%). Ровно с половиной обращений справились в Центральном, Южном, Юго-Западном и Юго-Восточном административных округах Москвы.

Эксперты ОНФ будут добиваться полной ликвидации отметок на карте о навалах мусора на территории столицы России.

"Останавливаться нельзя. Борьба ОНФ с отходами продолжается. Эксперты московского штаба Народного фронта призывают жителей столицы отмечать на интерактивной карте любые подозрительные скопления мусора, поскольку это помогает активнее бороться с незаконными свалками", — подчеркнула эксперт ОНФ Наталья Розина.