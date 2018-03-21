Активисты московского ОНФ назвали Зеленоград самым активным округом по борьбе со свалками

МОСКВА , 21 марта. / ТАСС /. Зеленоградский и Восточный административные округи Москвы возглавили рейтинг по борьбе с незаконными свалками, который составили активисты столичного отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ). Об этом говорится в сообщении пресс-службы отделения, поступившем в ТАСС в среду.

"Активисты проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Москве проанализировали данные интерактивной карты свалок kartasvalok.ru и составили рейтинг работы органов власти по ликвидации навалов мусора на территории мегаполиса. Самым отзывчивым на обращения граждан оказался Зеленоград: там абсолютно все заявленные на карте свалки были убраны, на втором месте по оперативности — Восточный округ (93% незаконных свалок убрано)", — отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, также активно ликвидировали незаконные мусорные полигоны власти Северного и Северо-восточного округов — по 75% заявленных на карте свалок ликвидировано.

Всего за время работы карты свалок в Москвы жители столицы отметили 125 проблемных территорий, при этом к настоящему моменту 72 свалки ликвидированы полностью, 52 находятся в работе, уточнили в ОНФ Москвы.

"Останавливаться нельзя. Борьба ОНФ с отходами продолжается. Эксперты московского штаба Народного фронта призывают жителей столицы отмечать на интерактивной карте любые подозрительные скопления мусора, поскольку это помогает активнее бороться с незаконными свалками", — подчеркнула член московского штаба ОНФ, координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Москве Наталья Розина.