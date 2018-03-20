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Экологический пресс-центр начинает работать в новом формате
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Экологический пресс-центр начинает работать в новом формате 

РИА «ФедералПресс» 7 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Модераторами обсуждения выступят председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Альбина Дударева и председатель партии «Альянс Зеленых» Александр Закондырин.
Круглый стол пройдет в формате докладов и живого обсуждения актуальных проблем и перспективных тенденций «зеленой журналистики» в России. В числе экспертов — руководитель пресс-службы Минприроды РФ Николай Гудков, замруководителя Федерального агентства водных ресурсов Татьяна Бокова, заместитель Новочебоксарского филиала ЗАО «Управление отходами» Александр Соловьев, секретарь Союза журналистов России, член правления московского отделения Рафаэль Гусейнов, заместитель генерального директора АО «Аргументы и факты» Марина Мишункина.
Дискуссия продлится полтора часа, в завершение встречи к участникам обратится глава общественного совета АНО «Общественный форум „Экология“, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды ФС РФ Николай Валуев.
После круглого стола запланирован подход к прессе.
Отметим, что круглый стол „Тема экологии в информационной повестке современных СМИ“ — первое масштабное экспертное обсуждение совместного проекта Общественной палаты РФ и »ФедералПресс» — «Экологического пресс-центра». Формат открытых дискуссий станет одним из ключевых направлений проекта.
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