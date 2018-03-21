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Утверждена новая редакция Красной книги Московской области
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Утверждена новая редакция Красной книги Московской области 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Список был разработан в результате масштабной научно-исследовательской работы, проведенной специалистами министерства и природоохранного фонда «Верховье». Ранее он был одобрен на заседании экспертной комиссии с участием представителей Зоологического музея МГУ, Союза охраны птиц России, Всероссийского научно-исследовательского института охраны окружающей среды Минприроды России и других научно-исследовательских объединений и учреждений.
Как сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, в новое издание Красной книги включено 675 видов. При этом 86 из них ранее не были включены в список, а 147 таксонов, напротив, исключены из новой редакции.
По словам Когана, основной причиной исключения видов из Красной книги является значительный рост численности их представителей.
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