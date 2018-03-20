Остров Никольский в Архангельске планируется включить в проект «Чистая страна»

"Министерством

готовится заявка о включении работ по очистке территорий земель острова Никольский в приоритетный проект по ликвидации накопленного экологического ущерба «Чистая страна». На данный момент ведомством достигнута договоренность с Северной экологической финансовой корпорацией НЭФКО о выделении гранта в размере порядка 5 млн рублей, которые будут направлены на финансирование работ по предпроектному обследованию территории и подготовку проекта рекультивации", — пояснили в пресс-службе.

Ломоносовский районный суд Архангельска обязал региональное минприроды очистить более 13 тыс. кв. метров загрязненных нефтепродуктами земель острова Никольский. Архангельская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку, в ходе которой установила, что участок острова площадью 13,7 тыс. кв. метров загрязнен нефтепродуктами, которые попадают в реку Северная Двина, которая является источников питьевого водоснабжения. Согласно результатам проверки, в пробах наблюдается многократное превышение загрязняющих веществ, что создает реальную угрозу причинения вреда здоровью жителей.

Ранее в 2012 году минприроды Архангельской области проводили обследование загрязненного участка, по результатам было выдано свидетельство о значительной опасности его для окружающей среды и реки. Несмотря на заключение, очистка земельного участка не производилась.