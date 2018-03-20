Меньше леса — больше свалка

Свалку мусора в Дмитровском районе планируют расширить за счет лесов — во всяком случае, так считают местные жители. 20 марта Московский областной суд рассмотрит их иск к правительству Подмосковья

Речь идет о полигоне твердых коммунальных отходов «Непейно». По заявлению жителей, власти планируют увеличить площадь свалки за счет вырубки более 17 гектаров лесного массива, который отделяет мусорку от жилых домов. Для этого земли лесного фонда переведут в земли промышленного назначения, а затем отдадут полигону, рассказал Business FM представитель истцов. А вот что говорит один из активистов Сергей Баров:

Сергей Баров активист «Брались сейчас анализы по воде. Воду пить в колодцах деревне Непейно нельзя, в Орудьево тоже нельзя, она не питьевая. Превышение по нитратам на 70% в Непейно, на 30% — в Орудьево. И в Непейно еще превышение по микробиологии, то есть ядовитая жидкость, разливается на земли лесфонда, убивая тем самым лес. У нас тоже есть эти анализы… И самое страшное, что эта свалка находится просто на бывшем песчаном карьере, песок просто завалили мусором, и сейчас они типа делают какую-то модернизацию. Но модернизацию как можно сделать — кучу мусора не поднимешь, и главное в полигоне — это гидроизоляция, то есть гидроизоляцию не сделаешь. Все осадки, все воды, грязь проходят через эту кучу мусора, попадают в грунтовые воды. Мы все ждали закрытия этого полигона, потому что нам обещали в 2014 году закрыть, потом в 2018-м он исчерпал свои лимиты. Должны были быть закрыть, но не закрывают».

По словам жителей, раньше свалка «Непейно» принимала отходы только Дмитровского района, а сейчас ее мощности хотят многократно увеличить. Получить оперативный комментарий подмосковного правительства Business FM не удалось.