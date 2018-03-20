Минприроды разработало законопроект, который улучшит экологию Южного Урала 

Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской внёс в Правительство РФ законопроект о совершенствовании государственной экологической экспертизы, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе регионального министерства экологии.
С 1 января 2019 года в России вводится государственная экологическая экспертиза для предприятий-загрязнителей. Одновременно из полномочий градостроительной экспертизы исключено проведение экологической оценки по таким объектам. Разработанный Минприроды законопроект предусматривает снижение административных барьеров в этой сфере: сокращаются сроки проведения градостроительной экспертизы с трёх до двух месяцев с сохранением возможности его продления по заявлению заказчика и вводятся переходные положения для тех компаний, которые попадают в переходный период.
Отметим, что власти Челябинской области не раз просили федералов о том, чтобы сделать регион пилотным по введению системы квотирования выбросов.