Госдума призвала ускорить принятие нормативных актов по экологической безопасности предприятий

Минприроды запаздывает с нормативными актами по реализации закона о переходе на технологическое нормирование предприятий, заявил глава Комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов на «парламентских слушаниях» по охране атмосферного воздуха.

В рамках слушаний обсуждают вопрос перехода на наилучшие доступные технологии и минимизацию загрязнений окружающей среды предприятиями. «Были большие надежды на принятый в 2014 году закон 219 о переходе на технологическое нормирование предприятий», — сказал Владимир Бурматов.

Требовалось принять большое количество подзаконных актов, так как с 1 января 2019 года 300 предприятий должны начать работу по наилучшим доступным

технологиям. Но до сих пор Минприроды не приняло 14 нормативных актов, сказал Владимир Бурматов. Он подчеркнул, что до сих пор непонятно, кто будет устанавливать требования к предприятиям, нет чёткого понимания, что будет, если технологические нормативы не соблюдены. Представитель Минприроды пообещала, что до конца года все нормативные акты будут приняты.