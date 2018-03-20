Ещё
Госдума призвала ускорить принятие нормативных актов по экологической безопасности предприятий
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдума призвала ускорить принятие нормативных актов по экологической безопасности предприятий 

Парламентская газета 7 часов назад
Фото: Парламентская газета
Минприроды запаздывает с нормативными актами по реализации закона о переходе на технологическое нормирование предприятий, заявил глава Комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов на «парламентских слушаниях» по охране атмосферного воздуха.
В рамках слушаний обсуждают вопрос перехода на наилучшие доступные технологии и минимизацию загрязнений окружающей среды предприятиями. «Были большие надежды на принятый в 2014 году закон 219 о переходе на технологическое нормирование предприятий», — сказал Владимир Бурматов.
Требовалось принять большое количество подзаконных актов, так как с 1 января 2019 года 300 предприятий должны начать работу по наилучшим доступным
технологиям. Но до сих пор Минприроды не приняло 14 нормативных актов, сказал Владимир Бурматов. Он подчеркнул, что до сих пор непонятно, кто будет устанавливать требования к предприятиям, нет чёткого понимания, что будет, если технологические нормативы не соблюдены. Представитель Минприроды пообещала, что до конца года все нормативные акты будут приняты.
Парламентская газета: последние новости
К охране животных следует подключить полицию. Экологическую Чиновников пересадят на электромобили За незаконную свалку мусора конфискуют самосвалы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посол РФ вызван в МИД Чехии105
У Скрипалей нет шансов. Шокирующее признание разработчика «Новичка»49
Трамп все-таки позвонил Путину70
Над Су-57 нависла угроза46
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора224
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение