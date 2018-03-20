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Мусор в Ростовской области станут уничтожать экологично
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Мусор в Ростовской области станут уничтожать экологично 

Деловое сообщество 8 часов назад
С 1 января 2019 года в Ростовской области вводится новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. Для тех, кто не знает, твердыми отходами считаются отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами. Проще говоря, это пищевые и упаковочные отходы, тара, макулатура, бытовой и офисный мусор и т.д. Теперь схема утилизации значительно изменится. Центральной ее частью станут восемь новых межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов (МЭОК).
Министр ЖКХ региона Андрей Майер заявил, что уже отобрано пять региональных компаний операторов, которые обеспечат взаимодействие с экологичными отходоперерабатывающими комплексами. До конца года выберут еще трех. Именно операторы станут контролировать появление несанкционированных свалок и требовать от собственника земли их устранить. В случае отказа, они уберут мусор сами, а владельцу земли выставят счет за уборку. Сейчас на Дону разрабатывается региональная программа, которая позволит привлечь средства федерального бюджета для ликвидации уже имеющихся несанкционированных свалок.
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