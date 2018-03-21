Ещё
Сочинский нацпарк присоединили к Кавказскому биосферному заповеднику
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ

Сочинский нацпарк присоединили к Кавказскому биосферному заповеднику 

RT на русском 3 часа назад
Сочинский национальный парк присоединили к Кавказскому государственному природному биосферному заповеднику имени Шапошникова, сообщают «Юга.ру». Их общий орган управления — объединённая дирекция ФГБУ «Заповедный Кавказ».
Соответствующий указ подписал глава Минприроды России Сергей Донской. Как отметили в ведомстве, такое решение позволит реализовывать единую политику на двух соседствующих охраняемых территориях по всем их направлениям деятельности.
Донской также поручил обеспечить соблюдение всех трудовых прав сотрудников нацпарка, предоставление им гарантий и компенсаций, предусмотренных законодательством.
Ранее сообщалось, что в Адыгее появится экологическая тропа для туристов.
Также «ВашГород.ру» сообщало, что Кемеровская область примет участие во всемирной экологической акции «Час Земли» в субботу, 24 марта.
RT на русском: последние новости
Песков: Путин поручил проработать прошение Собчак о помиловании 16 человек Путин заявил о важности принять участие в голосовании на выборах президента России Макаревич прокомментировал обвинения в свой адрес после высказывания о россиянах
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия закрыла границу для грузов с Украины132
Путин занялся «списком Собчак»35
Пенсии россиян будут считать по-новому112
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ37
Обзор зарубежных СМИ: Новый «бум» в России49
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
01:00
В Москве пройдут общегородские субботники
Новости Москвы Общество
00:29
«Усадьбу Булгакова» отреставрируют
Недвижимость Новости Москвы
00:39
Названы сроки проведения «Пасхального дара»
Новости Москвы
00:42
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ
Политика США
00:43
Схема движения на «фиолетовой» ветке изменится
Новости Москвы
01:19
Московские экологи отметят «Час Земли» в «Зарядье»
Общество Новости Москвы
01:15
Врачи скорой и полиция волокли пациента по снегу
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение