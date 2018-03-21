Сочинский нацпарк присоединили к Кавказскому биосферному заповеднику 

Сочинский национальный парк присоединили к Кавказскому государственному природному биосферному заповеднику имени Шапошникова, сообщают «Юга.ру». Их общий орган управления — объединённая дирекция ФГБУ «Заповедный Кавказ».
Соответствующий указ подписал глава Минприроды России Сергей Донской. Как отметили в ведомстве, такое решение позволит реализовывать единую политику на двух соседствующих охраняемых территориях по всем их направлениям деятельности.
Донской также поручил обеспечить соблюдение всех трудовых прав сотрудников нацпарка, предоставление им гарантий и компенсаций, предусмотренных законодательством.
Ранее сообщалось, что в Адыгее появится экологическая тропа для туристов.
Также «ВашГород.ру» сообщало, что Кемеровская область примет участие во всемирной экологической акции «Час Земли» в субботу, 24 марта.