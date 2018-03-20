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Специалисты проверят воду возле свалки в посёлке Константиновка
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Специалисты проверят воду возле свалки в посёлке Константиновка 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
Свалкой из строительного мусора в посёлке Константиновка заинтересовались природоохранная прокуратура и региональное Минэкологии. На нелегальном полигоне разлагаются нефтепродукты. Только за это уже грозит уголовная ответственность. Сейчас ищут виновных.
Горы из бетона и кирпича занимают около трёх гектаров. Местные жители говорят, что отходы до сих пор продолжают привозить. Свалка всё ближе к каналам, которые впадают в реку Большая Морянка. Специалисты готовятся взять пробы воды.
Олег Ступин, министр природных ресурсов и экологии Калининградской области:
— Это недопустимо, конечно, люди, помимо того, что устраивают такой бардак. Всё это должно вывозиться на полигон. А вот убрать будет очень тяжело. Конечно, на мой взгляд, нужно здесь принимать максимальные меры, в том числе насчитывать ущерб окружающей среде.
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