Нелегальную свалку в самом центре посёлка Константиновка уже проверяют надзорные органы

Свалку из строительного мусора, которую жители обнаружили в самом центре посёлка Константиновка, проинспектировали природоохранный прокурор и министр экологии. Нелегальный полигон занимает около трёх гектаров земли.

— Неподалёку от этой свалки находится школа. Дети, которые там учатся, могут беспрепятственно попасть в это ржаво-железное царство. А находиться здесь небезопасно.

Нелегальную свалку в самом центре посёлка Константиновка уже проверяют надзорные органы. Если не удастся найти её хозяина, то отходы придётся убирать за счёт муниципального бюджета.

Химикаты попадают в почву и в воду. Пострадать от этого могут и дикие животные, и птицы, которые прилетают сюда гнездиться.

Горы из бетона и кирпичей занимают около трёх гектаров земли. Масштабы свалки видны даже с высоты в полсотни метров. Грунт и мусор подбираются всё ближе к мелиоративным каналам к реке Большая Морянка.

Олег Ступин, министр природных ресурсов и экологии Калининградской области

— Это недопустимо, конечно, люди, помимо того, что устраивают такой бардак. Всё это должно вывозиться на полигон и, конечно, на мой взгляд, нужно здесь принимать максимальные меры, в том числе насчитывать ущерб окружающей среде.

Специалисты готовятся взять пробы воды, чтобы установить, насколько загрязнены каналы.

— За несанкционированное размещение отходов предусмотрена серьёзная административная ответственность в соответствии с федеральным законодательством. Кроме того, может наступать и уголовная ответственность.

А именно за нефтепродукты и другие органические отходы, которые уже разлагаются на свалке.

— Безответственное отношение к окружающей среде, к населению, потому что прямо напротив находятся жилые дома, вот эта свалка она находится прямо перед окнами и, конечно, такое соседство жителей не может радовать.

Помимо строительного мусора на площадке выгружены и бытовые коммунальные отходы. Чтобы восстановить почву, здесь придётся провести серьёзную рекультивацию. Виновных уже ищут.