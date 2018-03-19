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Эколог о свалке в посёлке Константиновка: «Нужно будет проводить рекультивацию»
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Эколог о свалке в посёлке Константиновка: «Нужно будет проводить рекультивацию» 

Вести Калининград 6 часов назад
Фото: Вести Калининград
Председатель общественной экологической организации «Зелёный фронт» оценил масштабы свалки в посёлке Константиновка. По словам Олега Иванова, почве нанесён серьёзный ущерб — потребуется рекультивация всей территории. Об этом он рассказал корреспонденту калининградских «Вестей» в понедельник, 19 марта.
«Очень большая свалка отходов и не только строительных. Здесь мы видели вкрапления твёрдых коммунальных отходов и, в том числе, химически отходы могут содержаться. — говорит Олег Иванов, — В любом случае необходимо будет проводить рекультивацию, вне зависимости от назначения данного земельного участка. Ущерб очевиден, всё это накапливалось годами».
Ранее местные жители сообщили, что масштабная свалка росла в течение полутора лет. При этом в 100 метрах располагается местная школа, рядом водоохранная зона.
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