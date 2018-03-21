В Волгоградской области обнаружили яму с останками домашних животных

Как сообщили РИА34 в пресс-службе регионального Россельхознадзора, яма находилась на участке фермера в Калачевском районе.

— Инспектор отдела ветеринарного контроля и надзора около оросительного канала обнаружил яму, в которой находились биологические отходы, а именно разложившиеся останки животных, шкуры мелкого рогатого скота, — пояснили в ведомстве. — Таким образом, были нарушены законы «О ветеринарии» и «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов».

Уточняется, что по правилам останки животных должны утилизироваться в специальных цехах на заводах, также необходимо обеззараживать биологические отходы в биотермических ямах, уничтожать сжиганием или в исключительных случаях захоронять в специально отведенных местах.

— Нарушитель привлечен к административной ответственности. Ему назначен штраф в 4 000 рублей.