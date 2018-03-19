Суд обязал курганскую администрацию и «Жилищную политику» прибраться на кладбищах

Курганская администрация и МКУ «Жилищная политика» должны ликвидировать несанкционированные свалки на нескольких городских кладбищах. Такое постановление вынес Курганский городской суд, тем самым удовлетворив требование прокуратуры

Отходы должны быть убраны с кладбищ в микрорайонах Глинки, Шепотково, Храпово, Зайково, Черемухово, а также по проспекту Машиностроителей и ул. Черняховского.

— Выявлены нарушения экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства. На всей территории указанных кладбищ складировались твердые бытовые отходы (памятники, надгробья, венки), спиленные ветки, листва. Контейнерные площадки для мусоросборников не оборудовались, а на территории городских кладбищ в микрорайонах Черемухово, Храпово, Шепотково мусорные контейнеры отсутствовали, — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.