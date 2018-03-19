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Ленобласть назовёт ответственного за мусор в мае
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Ленобласть назовёт ответственного за мусор в мае 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Конкурс по выбору единого оператора по обращению с отходами в Ленинградской области будет объявлен в мае. Об этом сообщает «Деловой Петербург».
Как сообщается, стоимость контракта оценивается в 15 млрд рублей. По данным издания, фаворитом в Ленобласти считается АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области» (УКООЛО).
Известно, что уже утверждены критерии отбора претендентов. Победитель в течение 15 лет должен будет собирать, транспортировать, утилизировать и размещать твердые коммунальные отходы во всей области. Кроме того, исполнитель обязан оборудовать все полигоны твердых бытовых отход экотехнологиями утилизации. При этом запрещено сжигание мусора.
Ожидается, что компания-победитель оснастит полигоны современными мусороперерабатывающими комплексами по сортировке и прессовке мусора для переработки или захоронения.
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