Ленобласть назовёт ответственного за мусор в мае

Конкурс по выбору единого оператора по обращению с отходами в Ленинградской области будет объявлен в мае. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Как сообщается, стоимость контракта оценивается в 15 млрд рублей. По данным издания, фаворитом в Ленобласти считается АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области» (УКООЛО).

Известно, что уже утверждены критерии отбора претендентов. Победитель в течение 15 лет должен будет собирать, транспортировать, утилизировать и размещать твердые коммунальные отходы во всей области. Кроме того, исполнитель обязан оборудовать все полигоны твердых бытовых отход экотехнологиями утилизации. При этом запрещено сжигание мусора.

Ожидается, что компания-победитель оснастит полигоны современными мусороперерабатывающими комплексами по сортировке и прессовке мусора для переработки или захоронения.