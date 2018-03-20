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Справка о загрязнении воздуха и метеорологических условиях в г. Москве по состоянию на 17:00 20.03.2018 года
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Справка о загрязнении воздуха и метеорологических условиях в г. Москве по состоянию на 17:00 20.03.2018 года 

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 20 марта 2018
По состоянию на 17:00 максимально разовые концентрации контролируемых загрязняющих веществ находятся в пределах установленных нормативов.
Вблизи автотрасс по данным на 17:00 максимальные разовые концентрации (среднее значение за 20 минут) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе составляют: оксид углерода — до 0,2 ПДКм.р., диоксид азота — до 0,4 ПДКм.р., оксид азота — до 0,1 ПДКм.р., диоксид серы — менее 0,1 ПДКм.р.
На других территориях аналогичные показатели достигают: оксид углерода — до 0,1 ПДКм.р., диоксид азота — до 0,3 ПДКм.р., оксид азота — 0,1 ПДКм.р., приземный озон — 0,2-0,6 ПДКм.р., диоксид серы — менее 0,1 ПДКм.р., взвешенные частицы РМ10 — до 0,1 ПДКм.р.
Сероводород: порог запаха и безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, не превышены.
21.03.2018 метеоусловия будут способствовать рассеиванию выбросов в атмосфере.
Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы: последние новости
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