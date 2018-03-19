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Крупное ярославское предприятие несколько месяцев отравляло воздух в городе
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Крупное ярославское предприятие несколько месяцев отравляло воздух в городе 

76.ru 3 часа назад
Фото: 76.ru
Ярославское предприятие «Лакокраска» привлекли к административной ответственности за распространение неприятного запаха.
Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области провёл проверку после жалоб ярославцев. Выяснилось, что уровень выбросов вредных веществ превышает норму почти в два раза.
— Кроме того, было установлено, что «Лакокраска» и раньше превышала все допустимые нормативы, — рассказал исполняющий обязанности директора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков.
Руководство предприятия должно в ближайшее время устранить все нарушения. Если этого не произойдёт, «Лакокраску» ждёт штраф до ста тысяч рублей.
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