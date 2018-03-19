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В Ярославле нашли виновника едкого химического запаха
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В Ярославле нашли виновника едкого химического запаха 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Ранее мы сообщали, что жалобы поступили от местных жителей, переживающих за свое здоровье, 14 февраля. По данному факту прокуратура провела проверку, в ходе которого правоохранители нашли виновника едкого запаха — ООО «Ярославская лакокрасочная компания». Предприниятие производит эмали и лаки.
По словам исполняющего обязанности директора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрия Пенькова, в ходе проверки выявили превышение нормативов выбросов загрязняющих веществ по этилцеллозольву в 1,56 раза. Аналогичные ситуации происходили в городе и ранее.
По итогам проверки руководству предприятия выдали предписание с требованием устранить нарушения. В противном случае ему грозит штраф от 80 до 100 тысяч рублей.
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