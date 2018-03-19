В Ярославле нашли виновника едкого химического запаха

Ранее мы сообщали, что жалобы поступили от местных жителей, переживающих за свое здоровье, 14 февраля. По данному факту прокуратура провела проверку, в ходе которого правоохранители нашли виновника едкого запаха — ООО «Ярославская лакокрасочная компания». Предприниятие производит эмали и лаки.

По словам исполняющего обязанности директора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрия Пенькова, в ходе проверки выявили превышение нормативов выбросов загрязняющих веществ по этилцеллозольву в 1,56 раза. Аналогичные ситуации происходили в городе и ранее.

По итогам проверки руководству предприятия выдали предписание с требованием устранить нарушения. В противном случае ему грозит штраф от 80 до 100 тысяч рублей.