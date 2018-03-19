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В Мосгордуме японские специалисты поделились опытом переработки ТКО
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В Мосгордуме японские специалисты поделились опытом переработки ТКО 

ИнформУпак 1 час назад
Представители японской делегации отметили, что в их стране вопросы экологии и обращения с отходами уже более 50 лет являются приоритетными для властей всех уровней. Результатом этой деятельности стало существенное улучшение состояния окружающей среды и увеличение средней продолжительности жизни японцев.
Депутаты Мосгордумы, в свою очередь, заявили о готовности внедрять накопленный в Японии опыт в области раздельного сбора и переработки мусора. Они отмечали, что в России в целом и в столичном регионе в частности реализуется ряд программ, направленных на повышение эффективности переработки ТКО.
В ходе встречи подчеркивалось, что в обозримом будущем в Московской области будет построено 4 мусоросжигательных завода, использующих японские технологии. Их введение в эксплуатацию позволит существенно улучшить ситуацию с утилизацией отходов.
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