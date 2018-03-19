В Мосгордуме японские специалисты поделились опытом переработки ТКО

Представители японской делегации отметили, что в их стране вопросы экологии и обращения с отходами уже более 50 лет являются приоритетными для властей всех уровней. Результатом этой деятельности стало существенное улучшение состояния окружающей среды и увеличение средней продолжительности жизни японцев.

Депутаты Мосгордумы , в свою очередь, заявили о готовности внедрять накопленный в Японии опыт в области раздельного сбора и переработки мусора. Они отмечали, что в России в целом и в столичном регионе в частности реализуется ряд программ, направленных на повышение эффективности переработки ТКО.