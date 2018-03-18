Экологи учтут японский опыт охраны природы

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Мосгордума» . В ней мы ежедневно информируем горожан о том, над чем работают парламентарии. 18 марта депутаты Мосгордумы обсудили с гостями из Японии вопросы экологии.

Депутаты Мосгордумы обсудили с японской делегацией вопросы экологии, в частности — сбор и переработку отходов.

России. По словам председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, Япония является одним из ключевых торгово-экономических партнеров Москвы

— В 2015 году мэр Москвы и губернатор Токио подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Согласно этому документу наши мегаполисы сотрудничают в таких сферах, как городское развитие и планирование, спортивная инфраструктура и переработка бытовых отходов, — напомнил Алексей Шапошников

Почетный консул России в Японии Тамура Фумихико рассказал, что одной из причин высокой продолжительности жизни японцев является хорошая экология и здоровое питание.

— Стремясь поделиться своим опытом и технологиями, мы включили в состав делегации специалистов по сбору и утилизации мусора, экспертов по здоровому питанию, — отметил Тамура Фумихико.

Ежегодно в Москве образуется почти 8 миллионов тонн коммунальных отходов, из них 4,5 миллиона тонн — в жилом секторе. По словам председателя комиссии Мосгордумы по экологической политике Зои Зотовой, решение вопросов по правильному обращению с отходами будет вестись в том числе и с опорой на опыт японских коллег. Депутаты выразили надежду на дальнейшее сотрудничество.