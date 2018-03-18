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Охота на волков: в Орловской области отстрелят три особи
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Охота на волков: в Орловской области отстрелят три особи 

РИА 57 15 часов назад
Фото: РИА 57
Решение о регулировании численности охотничьих ресурсов приняло Управление экологической безопасности и природопользования Орловской области.
Охота на волков пройдет на территории охотничьих угодий АНО «Охотничий центр „Орион“ (объем добычи — 1 особь) и ООО „Ремстройпроект в Дмитровске“ (объем добычи — 2 особи) и до 13 апреля.
Причиной разрешения отстрела животных стала необходимость регулирования численности волков, поскольку существует угроза нанесения ущерба объектам животного мира и среде их обитания, здоровья граждан, причинения экономического ущерба.
Сообщение Охота на волков: в Орловской области отстрелят три особи появились сначала на РИА 57.
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