Решение о регулировании численности охотничьих ресурсов приняло Управление экологической безопасности и природопользования Орловской области.
Охота на волков пройдет на территории охотничьих угодий АНО «Охотничий центр „Орион“ (объем добычи — 1 особь) и ООО „Ремстройпроект в Дмитровске“ (объем добычи — 2 особи) и до 13 апреля.
Причиной разрешения отстрела животных стала необходимость регулирования численности волков, поскольку существует угроза нанесения ущерба объектам животного мира и среде их обитания, здоровья граждан, причинения экономического ущерба.
Сообщение Охота на волков: в Орловской области отстрелят три особи появились сначала на РИА 57.