Охота на волков: в Орловской области отстрелят три особи

Решение о регулировании численности охотничьих ресурсов приняло Управление экологической безопасности и природопользования Орловской области Охота на волков пройдет на территории охотничьих угодий АНО «Охотничий центр „Орион“ (объем добычи — 1 особь) и ООО „Ремстройпроект в Дмитровске “ (объем добычи — 2 особи) и до 13 апреля. Причиной разрешения отстрела животных стала необходимость регулирования численности волков, поскольку существует угроза нанесения ущерба объектам животного мира и среде их обитания, здоровья граждан, причинения экономического ущерба. Сообщение Охота на волков: в Орловской области отстрелят три особи появились сначала на РИА 57.