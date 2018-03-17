На полигоне «Ядрово» ликвидировали утечки свалочного газа 

Соответствующую информацию распространили в Министерстве экологии Московской области.
Как сообщили в ведомстве, выбросы сероводорода произошли из-за резкого похолодания и изменения атмосферного давления 16 марта. Система экологического мониторинга зафиксировала превышение предельно допустимой концентрации газа в 5-7 раз.
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Что грозит уникальному озеру?
Специалистам удалось обнаружить пять источников вредных выбросов. Два из них были затампонированы грунтом ранним утром, чуть позднее — три оставшихся. Однако уточняется, что такие меры являются временными — полностью устранить неблагоприятное воздействие свалки на окружающую среду возможно только после рекультивации и дегазации территории.
В настоящее время ведется изучение полигона на предмет наличия новых пробоин, на свалку интенсивно завозят новый грунт. Для этого задействовано большое количество спецтехники: машины, экскаваторы, бульдозеры.
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