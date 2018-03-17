Цели трехлетней программы «битва за голубое небо» будут углубляться на базе 13-й пятилетки — министр охраны окружающей среды КНР

Пекин, 17 марта / Синьхуа / — Цели грядущей программы «битва за голубое небо», рассчитанной на три года, будут в дальнейшем углубляться на базе целей 13-й пятилетки, заявил в субботу министр окружающей среды КНР Ли Ганьцзе на пресс-конференции на полях 1-й сессии ВСНП 13-го созыва.

По его словам, победа в «битве за голубое небо» является ключевой задачей страны на ближайшие три года в борьбе с загрязнением окружающей среды. Коснувшись будущих целей, он отметил, что в данный момент осуществляется разработка программы, которая в скором времени будет представлена.

"13-я пятилетка требуется, чтобы доля дней с хорошим качеством воздуха в городах окружного уровня и выше достигала 80 проц. Мы считаем, что достичь этой цели сравнительно трудно, здесь требуется много усилий", — пояснил китайский министр.

Ли Ганьцзе также сообщил, что за пять лет с момента запуска плана действий по борьбе с загрязнением воздуха, принятого правительством КНР в 2013 году, качество атмосферного воздуха значительно улучшилось. Однако в сфере предотвращения и контроля над загрязнением воздуха нам предстоит еще долгий путь. Например, за последние 20 дней китайская столица несколько раз столкнулась с серьезным загрязнением воздуха. -0-