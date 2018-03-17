Очаги утечки свалочного газа на «Ядрово» ликвидированы

Резкое похолодание и изменение атмосферного давления привело к нескольким залповым выбросам сероводорода. В настоящий момент все очаги утечки ликвидированы, сообщили в пресс‐службе Минэкологии.

Накануне, 16 марта, на мусорном полигоне «Ядрово» предельно допустимое значение по сероводороду было превышено в 5–7 раз. Это зафиксировали станции экологического мониторинга, расположенные в Волоколамске и близлежащих населенных пунктах. Уже к 1:30 ночи межведомственный штаб начал свою работу. Михаил Сылка, замминистра экологии и природопользования рассказал, что специалисты с помощью тепловизоров обследовали все тело полигона. Для ликвидации очагов задействовали два бульдозера, два экскаватора, четыре самосвала. К 7 утра были затампонированы три источника, к 10 утра два оставшихся.

Меры по пересыпке очагов грунтами не допустят в ближайшее время выбросы свалочного газа в атмосферу, сообщили в Минэкологии. Однако полностью предотвратить воздействие полигона на окружающую среду пока невозможно, поскольку вскоре начнутся работы по рекультивации и дегазации.

Уже утром станции мониторинга не зафиксировали превышение превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе. В течение суток специалисты продолжат обследовать склоны на наличие трещин. На территории старой карты «Ядрово» будет вестись непрерывный мониторинг чистоты воздуха, а также будет установлена лаборатория.

Напомним, что 15 марта был подписан контракт на проведение работ по дегазации, планируется, что монтаж системы уже начнется с 23 марта. Полностью она будет введена в эксплуатацию до 15 июня.