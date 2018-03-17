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Пенсионер из Порхова написала письмо президенту РФ о проблеме порховского полигона ТБО
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Пенсионер из Порхова написала письмо президенту РФ о проблеме порховского полигона ТБО 

Псковская губерния 20 часов назад
Пенсионер из Порхова, бывший педагог, мастер народного творчества Псковской области Татьяна Васильева написала письмо действующему президенту России Владимиру Путину по поводу ситуации с порховским полигоном твердых коммунальных отходов. «Обратиться к вам меня заставила беда, которая грозит экологической катастрофой нашему городу. Город Порхов был основан в 1239 году князем Александром Невским за победу над шведами. Город включен в число городов «Серебряного кольца», а с 2017 года вступил в «малую Ганзу». У города есть перспективы развития, создания устойчивого туристического маршрута и выполнения тех задач, которые вы поставили в послании Федеральному собранию Российской Федерации, вернее они были до сегодняшних событий», написала Васильева. Автор письма сообщает главе государства, что в Псковской области существует проблема полигона твердых коммунальных отходов. С 1 января 2018 года приём мусора на полигон Пскова был запрещён и значительный объём мусора с 200-тысячным населением перенаправлен на свалку Порхова с 12-тысячным населением. «Наша небольшая свалка находится на болоте в двух километрах от города, от школы №1. Болота соединяются с рекой Шелонью и озером Ильмень с одной стороны, а с другой с болотами курорта Хилова, который находится в 10 км от свалки. Ежедневно, по сведениям чиновников, к нам поступает 100 тонн отходов, а по данным местных активистов еще больше. Со стороны свалки ветры дуют на город. При поступлении такого количества отходов скоро наш город просто засыпят мусором. Какой же турист захочет приезжать в наш город или на курорт «Хилово», посмотреть нашу старинную крепость? К тому же по генеральному плану, недалеко от свалки запланированы домостроения для многодетных матерей. В нашей области можно найти места для отходов, безопасные для экологии, но областные чиновники решили завалить отходами наш маленький городок», — заключила Татьяна Васильева. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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