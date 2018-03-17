Пенсионер из Порхова написала письмо президенту РФ о проблеме порховского полигона ТБО 

Пенсионер из Порхова, бывший педагог, мастер народного творчества Псковской области Татьяна Васильева написала письмо действующему президенту России Владимиру Путину по поводу ситуации с порховским полигоном твердых коммунальных отходов. «Обратиться к вам меня заставила беда, которая грозит экологической катастрофой нашему городу. Город Порхов был основан в 1239 году князем Александром Невским за победу над шведами. Город включен в число городов «Серебряного кольца», а с 2017 года вступил в «малую Ганзу». У города есть перспективы развития, создания устойчивого туристического маршрута и выполнения тех задач, которые вы поставили в послании Федеральному собранию Российской Федерации, вернее они были до сегодняшних событий», написала Васильева. Автор письма сообщает главе государства, что в Псковской области существует проблема полигона твердых коммунальных отходов. С 1 января 2018 года приём мусора на полигон Пскова был запрещён и значительный объём мусора с 200-тысячным населением перенаправлен на свалку Порхова с 12-тысячным населением. «Наша небольшая свалка находится на болоте в двух километрах от города, от школы №1. Болота соединяются с рекой Шелонью и озером Ильмень с одной стороны, а с другой с болотами курорта Хилова, который находится в 10 км от свалки. Ежедневно, по сведениям чиновников, к нам поступает 100 тонн отходов, а по данным местных активистов еще больше. Со стороны свалки ветры дуют на город. При поступлении такого количества отходов скоро наш город просто засыпят мусором. Какой же турист захочет приезжать в наш город или на курорт «Хилово», посмотреть нашу старинную крепость? К тому же по генеральному плану, недалеко от свалки запланированы домостроения для многодетных матерей. В нашей области можно найти места для отходов, безопасные для экологии, но областные чиновники решили завалить отходами наш маленький городок», — заключила Татьяна Васильева. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».