Программу по охране окружающей среды в Череповце продлят до 2025 года

"Мы приняли решение сегодня расширить рамки программы охраны окружающей среды до 2025 года. Все мероприятия более чем на 5 млрд рублей, которые представили сегодня крупнейшие предприятия города Череповец будут включены в эту программу. Мы ее доработаем. Министр поставил задачу в течение месяца провести первую итерацию, а к маю мы должны полностью сформировать комплексный план снижения антропогенной нагрузки на окружающую среду", — сказал губернатор по итогам встречи с министром.

Он также добавил, что возьмет под личный контроль переформатирование региональной государственной программы.