В Красноярском крае представили «паспорт заповедного волонтера»

ТАСС , 16 марта. Первые в России «паспорта заповедного волонтера» получили участники акции по прочистке настильных экологических троп «Благородней нет труда — чистим тропы ото льда!» в заповеднике «Столбы» ( Красноярский край ), сообщает пресс-служба Минприроды

"По завершению мероприятия всем участникам был вручен паспорт заповедного волонтера. Такой документ смогут получить все участники предстоящих волонтерских мероприятий", — говорится в сообщении.

В паспорте волонтеры смогут ставить визы, подтверждающие их работу не только в «Столбах», но и в других заповедниках и национальных парках. В конце года будут определены волонтеры, которые приняли участие в самом большом количестве мероприятий. Их имена появится на досках почета особо охраняемых природных территорий.