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В Красноярском крае представили «паспорт заповедного волонтера»
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В Красноярском крае представили «паспорт заповедного волонтера» 

ТАСС 18 часов назад
ТАСС, 16 марта. Первые в России «паспорта заповедного волонтера» получили участники акции по прочистке настильных экологических троп «Благородней нет труда — чистим тропы ото льда!» в заповеднике «Столбы» (Красноярский край), сообщает пресс-служба Минприроды.
"По завершению мероприятия всем участникам был вручен паспорт заповедного волонтера. Такой документ смогут получить все участники предстоящих волонтерских мероприятий", — говорится в сообщении.
В паспорте волонтеры смогут ставить визы, подтверждающие их работу не только в «Столбах», но и в других заповедниках и национальных парках. В конце года будут определены волонтеры, которые приняли участие в самом большом количестве мероприятий. Их имена появится на досках почета особо охраняемых природных территорий.
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