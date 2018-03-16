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Два предприятия из Дубны и Химок получили разрешения на выбросы вредных веществ
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Два предприятия из Дубны и Химок получили разрешения на выбросы вредных веществ 

РИАМО 18 часов назад
Фото: РИАМО
Межрайонная природоохранная прокуратура Московской области добилась устранения нарушений законодательства об охране атмосферного воздуха в деятельности двух предприятий из Дубны и Химок, сообщается на сайте прокуратуры региона.
Межрайонная природоохранная прокуратура Московской области проверила исполнение федерального законодательства предприятием по обработке металла из Дубны и организацией по строительству и ремонту объектов промышленной энергетики в городском округе Химки. Проверка показала, что данные предприятия эксплуатируют стационарные источники выбросов в атмосферу без соответствующих разрешений.
«В связи с этим межрайонная природоохранная прокуратура Московской области внесла руководителям организаций представления, которые рассмотрены и удовлетворены. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования нарушения закона устранены, организациями получены разрешения на выбросы вредных веществ в атмосферный воздух», — говорится в сообщении.
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