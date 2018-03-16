Управление лесами заплатит белгородцу за упавшее на автомобиль дерево

Управлению лесами Белгородской области выплатит автомобилисту более 180 тыс. рублей за упавшее на машину дерево, сообщила пресс-служба Октябрьского районного суда.

Белгородец ехал по дороге территории урочища «Сосновка», когда на автомобиль свалилось дерево. Поскольку земли, на которых растут деревья, находятся в пользовании Управления лесами, а представленные ответчиком документы не подтверждают тот факт, что упавшее дерево было здоровым на момент падения, суд постановил выплатить компенсацию собственнику автомобиля.