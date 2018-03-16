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Управление лесами заплатит белгородцу за упавшее на автомобиль дерево
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Управление лесами заплатит белгородцу за упавшее на автомобиль дерево 

АиФ 19 часов назад
Фото: АиФ
Управлению лесами Белгородской области выплатит автомобилисту более 180 тыс. рублей за упавшее на машину дерево, сообщила пресс-служба Октябрьского районного суда.
Белгородец ехал по дороге территории урочища «Сосновка», когда на автомобиль свалилось дерево. Поскольку земли, на которых растут деревья, находятся в пользовании Управления лесами, а представленные ответчиком документы не подтверждают тот факт, что упавшее дерево было здоровым на момент падения, суд постановил выплатить компенсацию собственнику автомобиля.
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