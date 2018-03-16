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В Озерах прекращено загрязнение пруда сточными водами
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В Озерах прекращено загрязнение пруда сточными водами 

РИАМО 21 час назад
Фото: РИАМО
Инспекторы эконадзора провели проверку по обращению жителя городского округа Озеры, сообщившего в Минэкологии Подмосковья о том, что в районе платформы «38 километр» происходит выброс сточных вод, которые попадают в пруд, в настоящее время проводятся работы по замене поврежденного коллектора, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.
Как сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, выброс произошел в результате разрушения коллектора, построенного в 40-х годах прошлого века с использованием труб из прессованной фанеры.
«В настоящее время эксплуатирующая коллектор организация заканчивает работы по замене поврежденного коллектора. В ходе контрольного выезда сотрудников Минэкологии установили, что сброс сточных вод прекращен», — говорится в сообщении.
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