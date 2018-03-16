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Заповедник «Столбы» представил паспорт волонтера
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Заповедник «Столбы» представил паспорт заповедного волонтера 

РИА Новости 21 час назад
Фото: Пресс-служба Минприроды России
Паспорт заповедного волонтера был представлен в рамках семинара-практикума для сотрудников особо охраняемых природных территорий, проходящего в заповеднике "Столбы" (Красноярский край), сообщает пресс-служба Минприроды России.
Такой документ смогут получить все участники волонтерских мероприятий, проходящих в заповеднике. Предполагается, что по окончании каждой добровольческой акции сотрудники ООПТ будут ставить в паспорт волонтера соответствующую визу, подтверждающую участие в данном мероприятии.
В паспорте разрешается ставить отметки других российских заповедников и национальных парков, на территории которых будет работать доброволец. По количеству мероприятий в конце года будут определены почетные волонтеры, а на территории "Столбов" появится доска почета.
Как отметил советник министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Беланович, подобные акции способствуют развитию заповедного волонтерства, поскольку усилия дирекций российских ООПТ зачастую локальны, им не хватает системности и масштаба.
"Мы понимаем необходимость систематизации этой работы, в том числе через ассоциирование организаций, формирующих волонтерские группы и десанты, через создание соответствующих информационных ресурсов, в том числе приложений для смартфонов", — пояснил Беланович.
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