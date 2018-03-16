Заповедник «Столбы» представил паспорт волонтера

Заповедник «Столбы» представил паспорт заповедного волонтера

России. Паспорт заповедного волонтера был представлен в рамках семинара-практикума для сотрудников особо охраняемых природных территорий, проходящего в заповеднике "Столбы" ( Красноярский край ), сообщает пресс-служба Минприроды

Такой документ смогут получить все участники волонтерских мероприятий, проходящих в заповеднике. Предполагается, что по окончании каждой добровольческой акции сотрудники ООПТ будут ставить в паспорт волонтера соответствующую визу, подтверждающую участие в данном мероприятии.

В паспорте разрешается ставить отметки других российских заповедников и национальных парков, на территории которых будет работать доброволец. По количеству мероприятий в конце года будут определены почетные волонтеры, а на территории "Столбов" появится доска почета.