Ещё
В России открылась горячая линия по вопросам переработки отходов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России открылась горячая линия по вопросам переработки отходов 

РИА Новости 22 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Бесплатная горячая линия для сбора жалоб и предложений, связанных со строительством и эксплуатацией объектов по обращению с отходами, начала работу в Общественной палате РФ, сообщается в пятницу на ее официальном сайте.
В декабре прошлого года секретарь палаты Валерий Фадеев сообщил, что президент России Владимир Путин дал Общественной палате РФ поручение принять активное участие в решении проблемы полигонов твердых бытовых отходов (ТБО) в стране.
"В ОП РФ открылась горячая линия «Учет мнения граждан при строительстве и эксплуатации объектов по обращению с отходами». Вас не устаивает запах? Строительство вблизи жилых помещений мусорных комплексов? Приглашаем всех желающих принять участие в совершенствовании мер по вопросам обращения с отходами в стране", — говорится в сообщении.
Предложения также можно оставлять на сайте ОП РФ. Звонок на горячую линию из любого региона России бесплатный.
Телефон горячей линии: +7 (800) 737-77-66.
РИА Новости: последние новости
В Кавказском заповеднике провели учет зубров Заповедник «Столбы» представил паспорт заповедного волонтера В Туве создадут новый природный заказник
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия объявила об ответных мерах против Британии414
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля713
Дайнеко пострадала в страшной аварии23
В Крыму упрекнули Анкару в провалах в памяти45
Россия бьется со смертельно опасным противником444
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение