Мебельщиков из Павловского Посада оштрафовали за загрязнение воздуха

Минэкологии Подмосковья оштрафовало на 80 тысяч рублей мебельный цех в Павловском Посаде за загрязнение воздуха, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Инспекторы эконадзора завершили административное расследование по обращению жителей Павловского Посада, которые пожаловались на резкий запах ацетона, доносившийся с территории бывшей ткацкой фабрики.

«В ходе проверки было установлено, что на территории расположен цех по производству мебели ООО «МИР», в котором находятся стационарные источники выбросов в атмосферный воздух, включая покрасочную камеру. При этом у предприятия отсутствует документация, регламентирующая выбросы, нет программы экологического производственного контроля, не разработан проект предельно допустимых выбросов», — сообщил министр экологии и природопользования региона Александр Коган

Он подчеркнул, что ООО оштрафовано на 80 тысяч рублей и получило предписание об устранении нарушений. Инспекторы эконадзора проконтролируют его исполнение.