В Кавказском заповеднике провели учет зубров

Авиаучет зубров на зимних альпийских пастбищах был проведен в Кавказском заповеднике, расположенном в Краснодарском крае , сообщает пресс-служба Минприроды РФ . Всего были учтены 134 особи.

Как говорится в сообщении, животные были замечены на всех трех обследованных учетных участках. В дальнейшем запланированы обследование других районов заповедника и подсчет общего числа особей, итоги которого будут подведены осенью.

Кроме того, в ходе авиаучета в район метеостанции "Джуга" доставлены фотоловушки, которые будут использованы в рамках программы реинтродукции переднеазиатского леопарда на Кавказе. В конце февраля 2018 года полевая мониторинговая группа, обследуя зимовки диких копытных животных, обнаружила однозначные признаки обитания леопарда в окрестностях метеостанции.