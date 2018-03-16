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В Кавказском заповеднике провели учет зубров
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В Кавказском заповеднике провели учет зубров 

РИА Новости 19 часов назад
Фото: РИА Новости
Авиаучет зубров на зимних альпийских пастбищах был проведен в Кавказском заповеднике, расположенном в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба Минприроды РФ. Всего были учтены 134 особи.
Как говорится в сообщении, животные были замечены на всех трех обследованных учетных участках. В дальнейшем запланированы обследование других районов заповедника и подсчет общего числа особей, итоги которого будут подведены осенью.
Кроме того, в ходе авиаучета в район метеостанции "Джуга" доставлены фотоловушки, которые будут использованы в рамках программы реинтродукции переднеазиатского леопарда на Кавказе. В конце февраля 2018 года полевая мониторинговая группа, обследуя зимовки диких копытных животных, обнаружила однозначные признаки обитания леопарда в окрестностях метеостанции.
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