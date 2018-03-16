Ещё
Ярославль поделят на две промышленные зоны: как это скажется на экологии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ярославль поделят на две промышленные зоны: как это скажется на экологии 

76.ru 23 часа назад
Фото: 76.ru
В Ярославле городские власти затеяли разделить все промышленные предприятия на две зоны — северную и южную. Сделать он это намерены уже в этом году.
— Южная зона имеет больше перспектив развития, там находятся успешно работающие предприятия, имеются свободные земельные площади в границах санитарно-защитной зоны, — говорят в мэрии Ярославля.
А вот в северной зоне промышленные земли более чем на 40% разрушены, и там скопилось огромное количество отходов от предприятий.
— Если перевести оттуда высокозатратные производства сборочного машиностроительного производства на южную зону, то эффективность использования земель в городе повысится, — уверены городские власти.
Ещё чиновники сказали, что все эти изменения должны положительно отразиться на экологии.
В конце прошлого года в Ярославле собирались директора крупных госструктур, инвесторы и эксперты в сферах промышленности, безопасности, IT-сектора и других. Там они обсуждали промышленный потенциал региона.
76.ru: последние новости
В Даниловском районе начали разгребать тонны отходов, угрожающих катастрофой экологии «Конец вселенной»: на 77 году жизни скончался английский физик Стивен Хокинг Большое достижение: Ярославль — один из главных претендентов на титул «Молодёжной столицы Европы»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия объявила об ответных мерах против Британии414
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля713
Дайнеко пострадала в страшной аварии23
В Крыму упрекнули Анкару в провалах в памяти45
Россия бьется со смертельно опасным противником444
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение