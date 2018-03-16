Новую стратегию Финляндии в Балтийском море представят в Петербурге

«День Балтийского моря будет посвящен памяти Леонида Коровина, основателя форума. В этом году ожидается порядка 600 участников в числе которых представители стран Хельсинкской конвенции, участники из Америки и Франции », — рассказала руководитель центра по экологии и охране природы района Балтийского моря государственного геологического унитарного предприятия «Специализированная фирма „Минерал“ Наталья Бобылева.

Финляндии, В программе „Балтийского моря“ запланировано проведение пленарного заседания с представителями Министерств окружающей среды России Эстонии . Гости представят итоги министерской сессии, которая прошла в Брюсселе , и расскажут о новой стратегии Финляндии по Балтийскому морю, сотрудничеству по Финскому заливу.

В этом году „День Балтийского моря“ будет объединен с другим форумом — „Экология большого города“, который будет посвящен вопросам охраны окружающей среды городов и обеспечению экологической безопасности.