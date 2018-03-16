«Главрыбвод» оштрафован за нарушения на Абалакском заводе

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, одно из подразделений предприятия, Абалакский экспериментальный рыборазводный завод осуществляет деятельность несмотря на отсутствие утвержденного проекта нормативов образования отходов и их размещения, а также без паспортов отходов. Кроме того, завод эксплуатирует газовую котельную без разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух.

«Нижне-Обский филиал указанную выше газовую котельную и другие источники вредных выбросов не поставил на учет в Управлении Росприроднадзора по Тюменской области . В результате этого объекты оказались вне государственного экологического надзора», — отмечают в пресс-службе ведомства.

По итогам проведенной проверки природоохранная прокуратура возбудила в отношении ФГБУ «Главрыбвод» и начальника Нижне-Обского филиала административные дела по статье 8.2 («несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления»), статье 8.46 («невыполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду») и части 1 статьи 8.21 КоАП РФ («выброс вредных веществ в атмосферный воздух без специального разрешения»).

По результатам их рассмотрения ФГБУ «Главрыбвод» оштрафовано на 310 тысяч рублей, а начальник филиала — на 55 тысяч рублей. По материалам прокуратуры Центральный районный суд Тюмени с иском обязал «Главрыбвод» представить в Управление Росприроднадзора необходимую экологическую документацию.

«В адрес руководителя Нижне-Обского филиала внесла представление об устранении нарушений закона. По результатам его рассмотрения директор Абалакского экспериментального рыборазводного завода, его заместитель и начальник отдела Нижне-Обского филиала привлечены к дисциплинарной ответственности. В настоящее время Нижне-Обский филиал уже заключил договоры на разработку экологической документации», — подчеркивают в ведомстве.