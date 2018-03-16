В национальную экологическую сеть Беларуси войдут 93 объекта

Национальная экологическая сеть Беларуси будет включать 93 объекта общей площадью 3,37 млн га (16,2% территории страны). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Данная сеть представляет собой систему природно-территориальных комплексов со специальными режимами природопользования. Она играет важную роль в поддержании экологического равновесия и обеспечении устойчивого развития территорий, сохранения естественных экологических систем, биологического и ландшафтного разнообразия. Схема национальной экологической сети утверждена указом №108 от 13 марта 2018 года.

В схеме содержится информация о включаемых в сеть особо охраняемых природных территориях и природных территориях, подлежащих специальной охране, планируемые мероприятия по развитию сети, формированию и функционированию ее элементов, включая возможность их интеграции в общеевропейскую экологическую сеть.