Ещё
Леопарды в заповеднике Саньцзянъюань — первые выполненные человеком фотографии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Леопарды в заповеднике Саньцзянъюань — первые выполненные человеком фотографии 

ИА Синьхуа 13 часов назад
Фото: ИА Синьхуа
Юйшу /пров. Цинхай/, 15 марта /Синьхуа/ — Служители в парке реки Ланьцанцзян во время недавнего патрулирования территории смогли сделать с помощью камеры фотографии жизнедеятельности ценного дикого животного — леопарда. Об этом корр. Синьхуа сообщили в природном заповеднике Саньцзянъюань, который расположен в провинции Цинхай /Северо-Западный Китай/.
Это первые подобные фотографии, выполненные человеком самостоятельно, без использования удаленного оборудования, на территории Саньцзянъюань.
Юйшу /пров. Цинхай/, 15 марта /Синьхуа/ — Служители в парке реки Ланьцанцзян во время недавнего патрулирования территории смогли сделать с помощью камеры фотографии жизнедеятельности ценного дикого животного — леопарда. Об этом корр. Синьхуа сообщили в природном заповеднике Саньцзянъюань, который расположен в провинции Цинхай /Северо-Западный Китай/.
Это первые подобные фотографии, выполненные человеком самостоятельно, без использования удаленного оборудования, на территории Саньцзянъюань.
Юйшу /пров. Цинхай/, 15 марта /Синьхуа/ — Служители в парке реки Ланьцанцзян во время недавнего патрулирования территории смогли сделать с помощью камеры фотографии жизнедеятельности ценного дикого животного — леопарда. Об этом корр. Синьхуа сообщили в природном заповеднике Саньцзянъюань, который расположен в провинции Цинхай /Северо-Западный Китай/.
Это первые подобные фотографии, выполненные человеком самостоятельно, без использования удаленного оборудования, на территории Саньцзянъюань.
ИА Синьхуа: последние новости
Зимовавшие в заповеднике "Цаохай" птицы улетают на север Тяньцзинь примет меры по борьбе со смогом В. Путин призвал россиян прийти на выборы президента
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ пригрозила Британии «мощнейшим давлением»190
Группа «Пикник» разбилась в ДТП48
ЕС осудил строительство Крымского моста80
Порошенко поставили ультиматум по Крыму269
Семью Фриске лишают имущества23
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение