Юйшу /пров. Цинхай/, 15 марта /Синьхуа/ — Служители в парке реки Ланьцанцзян во время недавнего патрулирования территории смогли сделать с помощью камеры фотографии жизнедеятельности ценного дикого животного — леопарда. Об этом корр. Синьхуа сообщили в природном заповеднике Саньцзянъюань, который расположен в провинции Цинхай /Северо-Западный Китай/.
Это первые подобные фотографии, выполненные человеком самостоятельно, без использования удаленного оборудования, на территории Саньцзянъюань.
Юйшу /пров. Цинхай/, 15 марта /Синьхуа/ — Служители в парке реки Ланьцанцзян во время недавнего патрулирования территории смогли сделать с помощью камеры фотографии жизнедеятельности ценного дикого животного — леопарда. Об этом корр. Синьхуа сообщили в природном заповеднике Саньцзянъюань, который расположен в провинции Цинхай /Северо-Западный Китай/.
Это первые подобные фотографии, выполненные человеком самостоятельно, без использования удаленного оборудования, на территории Саньцзянъюань.
Юйшу /пров. Цинхай/, 15 марта /Синьхуа/ — Служители в парке реки Ланьцанцзян во время недавнего патрулирования территории смогли сделать с помощью камеры фотографии жизнедеятельности ценного дикого животного — леопарда. Об этом корр. Синьхуа сообщили в природном заповеднике Саньцзянъюань, который расположен в провинции Цинхай /Северо-Западный Китай/.
Это первые подобные фотографии, выполненные человеком самостоятельно, без использования удаленного оборудования, на территории Саньцзянъюань.