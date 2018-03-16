Леопарды в заповеднике Саньцзянъюань — первые выполненные человеком фотографии

Юйшу /пров. Цинхай/, 15 марта / Синьхуа / — Служители в парке реки Ланьцанцзян во время недавнего патрулирования территории смогли сделать с помощью камеры фотографии жизнедеятельности ценного дикого животного — леопарда. Об этом корр. Синьхуа сообщили в природном заповеднике Саньцзянъюань, который расположен в провинции Цинхай /Северо-Западный Китай /.

Это первые подобные фотографии, выполненные человеком самостоятельно, без использования удаленного оборудования, на территории Саньцзянъюань.

Юйшу /пров. Цинхай/, 15 марта /Синьхуа/ — Служители в парке реки Ланьцанцзян во время недавнего патрулирования территории смогли сделать с помощью камеры фотографии жизнедеятельности ценного дикого животного — леопарда. Об этом корр. Синьхуа сообщили в природном заповеднике Саньцзянъюань, который расположен в провинции Цинхай /Северо-Западный Китай/.

Это первые подобные фотографии, выполненные человеком самостоятельно, без использования удаленного оборудования, на территории Саньцзянъюань.

Юйшу /пров. Цинхай/, 15 марта /Синьхуа/ — Служители в парке реки Ланьцанцзян во время недавнего патрулирования территории смогли сделать с помощью камеры фотографии жизнедеятельности ценного дикого животного — леопарда. Об этом корр. Синьхуа сообщили в природном заповеднике Саньцзянъюань, который расположен в провинции Цинхай /Северо-Западный Китай/.

Это первые подобные фотографии, выполненные человеком самостоятельно, без использования удаленного оборудования, на территории Саньцзянъюань.