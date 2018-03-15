Знаменитый костромской заповедник может стать эпицентром туризма

Заповедник «Кологривский лес» вышел с инициативой о создании на своих территориях биосферного резервата, узнал KOSTROMA.TODAY. Проще говоря, он хочет стать охраняемой территорией, признанной на международном уровне.

По информации пресс-службы областной администрации, предполагается, что «Кологривский лес» включит в себя три зоны: непосредственно сам заповедник, территория охранной зоны и зону сотрудничества. В нее войдут территории сразу нескольких районов — Кологривского, Мантуровского, Нейского, Чухломского и Парфеньевского районов.

Новый статус позволит привлечь туристов в заповедник и его окрестности.

В зоне сотрудничества будут проходить совместные проекты научного и эколого-просветительского характера.