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Знаменитый костромской заповедник может стать эпицентром туризма
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Знаменитый костромской заповедник может стать эпицентром туризма 

Kostroma.Today 15 марта 2018
Фото: Kostroma.Today
Заповедник «Кологривский лес» вышел с инициативой о создании на своих территориях биосферного резервата, узнал KOSTROMA.TODAY. Проще говоря, он хочет стать охраняемой территорией, признанной на международном уровне.
По информации пресс-службы областной администрации, предполагается, что «Кологривский лес» включит в себя три зоны: непосредственно сам заповедник, территория охранной зоны и зону сотрудничества. В нее войдут территории сразу нескольких районов — Кологривского, Мантуровского, Нейского, Чухломского и Парфеньевского районов.
Новый статус позволит привлечь туристов в заповедник и его окрестности.
В зоне сотрудничества будут проходить совместные проекты научного и эколого-просветительского характера.
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