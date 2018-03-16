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В Даниловском районе уберут свалку промышленных отходов
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В Даниловском районе уберут свалку промышленных отходов 

АиФ 10 часов назад
Фото: АиФ
В четверг, 15 марта, рабочие приступили к вывозу продуктов металлургического производства. На территории незаконно складировали пыль газоочистки выбросов электросталеплавильной печи. Общий объем отходов — 2900 тонн. Каждый день с полигона будут вывозить по 100 тонн в «Скоково».
Место несанкционированной свалки — исток реки Погара. Возле нее расположен единственный в деревне колодец, водонапорная башня и детский лагерь. Отходы создают угрозу жизни и здоровью местных жителей. О проблеме стало известно еще в феврале 2017 года, но её не могут решить до сих пор.
Виновника свалки нашли. Сейчас правоохранители привлекают к ответственности должностных лиц.
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