В Даниловском районе уберут свалку промышленных отходов

В четверг, 15 марта, рабочие приступили к вывозу продуктов металлургического производства. На территории незаконно складировали пыль газоочистки выбросов электросталеплавильной печи. Общий объем отходов — 2900 тонн. Каждый день с полигона будут вывозить по 100 тонн в «Скоково».

Место несанкционированной свалки — исток реки Погара . Возле нее расположен единственный в деревне колодец, водонапорная башня и детский лагерь. Отходы создают угрозу жизни и здоровью местных жителей. О проблеме стало известно еще в феврале 2017 года, но её не могут решить до сих пор.

Виновника свалки нашли. Сейчас правоохранители привлекают к ответственности должностных лиц.