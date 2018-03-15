Второе дыхание. Когда промышленность на Урале станет экологически выгодной 

По-другому не будет
На законодательном уровне внедрение новых экологических стандартов, наилучших доступных технологий (НДТ), в России началось после внесения изменений в закон «Об охране окружающей среды» в 2014 году. Проект был рассчитан до 2017 года, но до настоящего времени закон был похож на… общее пожелание. Но глава государства прямым текстом заявил, что обратной дороги нет и пора исправлять тяжёлую экологическую ситуацию в стране, упомянув Нижний Тагил, в котором «люди не видят солнечного света». По его словам, с 1 января 2019 года планируется модернизация около 300 промышленных предприятий, а с 2021 года на протяжении двух лет ситуация полностью должна быть исправлена.
Для этого потребуется полное взаимодействие бизнеса и государства, а для перехода на НДТ промышленникам придётся пройти непростой путь. Но прежде всего со стороны государства должна быть разработана методика определения вредности выбросов, их допустимых объёмов, которые сейчас имеются в 47 отраслевых экологических справочниках.
«В свою очередь, бизнес должен разработать проекты по переходу на новые технологии, а также подготовить и заложить для этого средства. Без этого экологическую ситуацию в регионе не исправить. Кроме крупных вложений нужна и воля руководства страны», — считает специалист в области экологии, преподаватель естественных наук и математики УрФУ Александр Александров.
По словам эксперта, промышленники сейчас чувствуют себя комфортно: им выгоднее заплатить небольшой штраф за загрязнение окружающей среды, чем вкладывать деньги в экологическую безопасность. Поэтому прийти к новым стандартам не подготовившимся предприятиям будет непросто. «Это не разовые вложения, а поэтапное инвестирование миллиардов рублей. Президент чётко дал понять: тот, кто не успеет перейти на новые технологии, работать не будет», — заключает специалист.
Экология онлайн
В Свердловской области сбор данных об атмосферном загрязнении воздуха производится Центром экологического мониторинга и контроля, у которого всего 14 постов — два в Екатеринбурге, остальные — в области. По оценке учёных УрО РАН, чтобы получить оценку безопасности окружающей среды и дать экологический прогноз в том или ином городе, такого количества недостаточно.
«Один такой пост рассчитан на город с населением в 100 тысяч человек. Развитие оперативных систем мониторинга необходимо, информация должна поступать наблюдателям в режиме онлайн. Ведь одно дело поставить датчик на улице, а другое — на каждую трубу. Такое практикуется, например, в Лондоне: местные жители понимают, в каком районе сильное загрязнение», — отмечает директор Института промышленной экологии УрО РАН Михаил Жуковский.
По его словам, предприятиям невыгодно самостоятельно следить за экологической ситуацией, пока не придёт решение сверху. Однако на Среднем Урале есть реальные примеры внедрения НДТ в производстве. Например, в экологию на заводе «Уралэлектромеди» ежегодно вкладывают около 150 млн рублей, и, как говорят знатоки, между цехами производства сегодня растут цветы.