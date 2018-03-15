Второе дыхание. Когда промышленность на Урале станет экологически выгодной

По-другому не будет

На законодательном уровне внедрение новых экологических стандартов, наилучших доступных технологий (НДТ), в России началось после внесения изменений в закон «Об охране окружающей среды» в 2014 году. Проект был рассчитан до 2017 года, но до настоящего времени закон был похож на… общее пожелание. Но глава государства прямым текстом заявил, что обратной дороги нет и пора исправлять тяжёлую экологическую ситуацию в стране, упомянув Нижний Тагил, в котором «люди не видят солнечного света». По его словам, с 1 января 2019 года планируется модернизация около 300 промышленных предприятий, а с 2021 года на протяжении двух лет ситуация полностью должна быть исправлена.

Для этого потребуется полное взаимодействие бизнеса и государства, а для перехода на НДТ промышленникам придётся пройти непростой путь. Но прежде всего со стороны государства должна быть разработана методика определения вредности выбросов, их допустимых объёмов, которые сейчас имеются в 47 отраслевых экологических справочниках.

«В свою очередь, бизнес должен разработать проекты по переходу на новые технологии, а также подготовить и заложить для этого средства. Без этого экологическую ситуацию в регионе не исправить. Кроме крупных вложений нужна и воля руководства страны», — считает специалист в области экологии, преподаватель естественных наук и математики УрФУ Александр Александров

По словам эксперта, промышленники сейчас чувствуют себя комфортно: им выгоднее заплатить небольшой штраф за загрязнение окружающей среды, чем вкладывать деньги в экологическую безопасность. Поэтому прийти к новым стандартам не подготовившимся предприятиям будет непросто. «Это не разовые вложения, а поэтапное инвестирование миллиардов рублей. Президент чётко дал понять: тот, кто не успеет перейти на новые технологии, работать не будет», — заключает специалист.

Экология онлайн

Свердловской области сбор данных об атмосферном загрязнении воздуха производится Центром экологического мониторинга и контроля, у которого всего 14 постов — два в Екатеринбурге , остальные — в области. По оценке учёных УрО РАН , чтобы получить оценку безопасности окружающей среды и дать экологический прогноз в том или ином городе, такого количества недостаточно.

«Один такой пост рассчитан на город с населением в 100 тысяч человек. Развитие оперативных систем мониторинга необходимо, информация должна поступать наблюдателям в режиме онлайн. Ведь одно дело поставить датчик на улице, а другое — на каждую трубу. Такое практикуется, например, в Лондоне: местные жители понимают, в каком районе сильное загрязнение», — отмечает директор Института промышленной экологии УрО РАН Михаил Жуковский.