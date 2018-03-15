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Минприроды подготовило закон об автоматическом контроле вредных выбросов
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Минприроды подготовило закон об автоматическом контроле вредных выбросов 

РИА Новости 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
Предусматривается, что на объектах, которые являются основными загрязнителями окружающей среды (крупные предприятия I категории), будут установлены системы автоматического контроля выбросов вредных веществ в атмосферу и сбросов в водные объекты.
Оснащение предприятий средствами автоматического контроля и передачи информации в соответствии с законопроектом будет выполняться за счет самих предприятий.
Также, согласно документу, информация о промышленных выбросах и сбросах будет передаваться в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Предполагается, что это позволит создать эффективную систему контроля и повысить ответственность за соблюдение природоохранных требований.
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