Минприроды подготовило закон об автоматическом контроле вредных выбросов

Предусматривается, что на объектах, которые являются основными загрязнителями окружающей среды (крупные предприятия I категории), будут установлены системы автоматического контроля выбросов вредных веществ в атмосферу и сбросов в водные объекты.

Оснащение предприятий средствами автоматического контроля и передачи информации в соответствии с законопроектом будет выполняться за счет самих предприятий.

Также, согласно документу, информация о промышленных выбросах и сбросах будет передаваться в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Предполагается, что это позволит создать эффективную систему контроля и повысить ответственность за соблюдение природоохранных требований.